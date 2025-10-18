अवाडा इलेक्ट्रो ने IPO के लिए दाखिल किए दस्तावेज, जानिए कितना धन जुटाने की मंशा
क्या है खबर?
अवाडा समूह के स्वामित्व वाली सौर मॉड्यूल और सेल निर्माता कंपनी अवाडा इलेक्ट्रो ने 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए आवेदन किया है। कंपनी को थाईलैंड के PTT समूह और ब्रुकफील्ड का समर्थन प्राप्त है। इस IPO से जुटाई गई धनराशि का उपयोग इसके परिचालन के आगे विस्तार के लिए किया जाएगा। बता दें, समूह ने पिछले दिनों गुजरात सरकार के साथ 36,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए एक समझौता किया है।
तरीका
इस तरीके से दाखिल किए दस्तावेज
कंपनी ने IPO के लिए गोपनीय प्रक्रिया के माध्यम से दस्तावेज दाखिल किए हैं, जो नवंबर, 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया है। यह कंपनियों को उनकी सार्वजनिक पेशकश प्रक्रिया के शुरुआती चरणों के दौरान अधिक लचीलापन और गोपनीयता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उसने IPO के प्रबंधन के लिए एक्सिस बैंक, HSBC होल्डिंग्स, ICICI सिक्योरिटीज और बैंक ऑफ अमेरिका को नियुक्त किया है।
विस्तार
कंपनी की क्षमता विस्तार करने की योजना
अवाडा इलेक्ट्रो की वर्तमान मॉड्यूल निर्माण क्षमता 8.5 गीगावाट है और वित्त वर्ष 2027 तक 5.1 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता चालू होने की उम्मीद है। कंपनी वित्त वर्ष 2028 तक वेफर और इनगॉट्स व्यवसाय में भी प्रवेश करने की योजना बना रही है, जिससे सौर घटकों के क्षेत्र में उसके परिचालन में और विविधता आएगी। यह विस्तार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा समाधानों के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।