अवाडा इलेक्ट्रो ने IPO के लिए दाखिल किए दस्तावेज, जानिए कितना धन जुटाने की मंशा 

अवाडा इलेक्ट्रो ने IPO के लिए SEBI में दस्तावेज दाखिल किए हैं

क्या है खबर?

अवाडा समूह के स्वामित्व वाली सौर मॉड्यूल और सेल निर्माता कंपनी अवाडा इलेक्ट्रो ने 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए आवेदन किया है। कंपनी को थाईलैंड के PTT समूह और ब्रुकफील्ड का समर्थन प्राप्त है। इस IPO से जुटाई गई धनराशि का उपयोग इसके परिचालन के आगे विस्तार के लिए किया जाएगा। बता दें, समूह ने पिछले दिनों गुजरात सरकार के साथ 36,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए एक समझौता किया है।