एलन मस्क की xAI ने एनवीडिया से हासिल किया 175 अरब रुपये का निवेश

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया से 2 अरब डॉलर (लगभग 175 अरब रुपये) का बड़ा निवेश हासिल किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, xAI का कुल फंडिंग राउंड 20 अरब डॉलर (लगभग 1,780 अरब रुपये) का था। एनवीडिया के प्रोसेसर xAI के मेम्फिस स्थित डाटा सेंटर कॉलॉसस 2 में इस्तेमाल किए जाएंगे। बता दें कि यह निवेश इक्विटी और ऋण दोनों के जरिए किया गया।

लाभ दोनों कंपनियों को लाभ इस निवेश से xAI को अपनी AI परियोजनाओं के लिए आवश्यक फंडिंग मिल जाएगी, जबकि एनवीडिया को अपने GPU प्रोसेसर के लंबे समय तक उपयोग का लाभ मिलेगा। मस्क की योजना है कि GPU को 5 साल के लिए किराए पर दिया जाएगा, जिससे निवेशकों को फायदा मिलेगा और ऋण जोखिम भी कम होगा। अपोलो, डायमीटर और वेलोर जैसी कंपनियों ने भी इस फंडिंग में हिस्सा लिया। यह AI उद्योग में बड़े निवेश की हालिया मिसाल है।

उद्योग AI उद्योग में तेजी AI कंपनियों ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। OpenAI ने कई वर्षों तक माइक्रो डिवाइसेज के चिप्स का सौदा किया। मेटा ने डाटा सेंटर के लिए लगभग 2,600 अरब रुपये का वित्तपोषण किया, जबकि ओरेकल ने लगभग 3,400 अरब रुपये का ऋण पैकेज जुटाया। डाटा सेंटर क्षमता AI मॉडल के विकास के लिए अहम है। कंप्यूटिंग शक्ति तकनीक को बेहतर बना सकती है, लेकिन इसके असर पर विशेषज्ञों में बहस जारी है।