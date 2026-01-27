भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से 52,000 अरब रुपये के स्वास्थ्य सेवा बाजार का खुला रास्ता

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच आज (27 जनवरी) एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हुआ है। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, सेवा देने वाली कंपनियों और पेशेवरों को 27 देशों वाले यूरोपीय ब्लॉक में बेहतर पहुंच मिलेगी। यह ब्लॉक दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा रखता है। भारत सरकार का कहना है कि यह किसी विकसित क्षेत्र के साथ भारत के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक है।

उत्पाद हजारों उत्पादों पर टैरिफ घटाया गया इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत 9,425 उत्पाद श्रेणियों पर आयात शुल्क घटाया गया है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में सामान बेचना सस्ता और आसान होगा, खासकर छोटे और मध्यम निर्यातकों को इसका लाभ मिलेगा। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। शुल्क में कटौती से भारतीय उत्पादों की कीमतें प्रतिस्पर्धी होंगी और यूरोपीय बाजार में उनकी मांग बढ़ सकती है, जिससे आने वाले वर्षों में निर्यात में तेजी आने की संभावना है।

फार्मा फार्मा, कृषि और MSME सेक्टर को भी फायदा फार्मास्यूटिकल और हेल्थकेयर सेक्टर को इस समझौते से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे निर्यात बढ़ सकता है। भारतीय मेडिकल डिवाइस कंपनियों को 572 अरब डॉलर (लगभग 52,000 अरब रुपये) के यूरोपीय हेल्थकेयर बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। कृषि क्षेत्र में चाय, कॉफी, मसाले, फल और सब्जियों को बिना शुल्क यूरोप भेजा जा सकेगा, जबकि डेयरी और अनाज जैसे संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। MSME, टेक्सटाइल और लेबर-आधारित उद्योगों को भी अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद है।

सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र और पेशेवरों को नई पहुंच सेवा क्षेत्र इस समझौते का बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय कंपनियों को EU में 144 सेवा उप-क्षेत्रों में काम करने की अनुमति मिलेगी। इनमें IT, IT-आधारित सेवाएं, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन और हेल्थकेयर शामिल हैं। इसके साथ ही, यूरोपीय कंपनियों को भी भारत के 102 सेवा क्षेत्रों में पहुंच मिलेगी, जिससे निवेश, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक व्यापारिक रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है।

