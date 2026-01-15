भारत-EU में 27 जनवरी को हो सकता है व्यापार समझौता, कृषि क्षेत्र रहेगा बाहर- रिपोर्ट

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच 27 जनवरी को व्यापार समझौता पर औपचारिक हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये EU का किसी भी देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता होगा। EU के शीर्ष नेता 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन होगा, जहां व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

बयान भारतीय व्यापार सचिव ने भी दिए संकेत रॉयटर्स के अनुसार, व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत EU के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में है और बातचीत 26 जनवरी तक पूरी हो सकती है। उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों के बीच बातचीत खत्म होने के बेहद करीब है। अधिकारी इस बात की भी संभावना तलाश रहे हैं कि क्या इस महीने के अंत में भारत-EU नेताओं की बैठक से पहले समझौते को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दिया जा सकता है।"

Advertisement

व्यापार भारत-EU के बीच कितना व्यापार होता है? EU फिलहाल वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024-25 में EU के साथ भारत का सामान का द्विपक्षीय व्यापार 12 लाख करोड़ रुपये था। EU भारत का सबसे बड़ा सामान व्यापार भागीदार है। भारत के कुल निर्यात में EU की भागीदारी 17 प्रतिशत है। EU में भारत सबसे ज्यादा निर्यात स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड और नीदरलैंड को करता है। EU के साथ समझौता भारत का 19वां व्यापार समझौता है।

Advertisement

प्रावधान समझौते के अहम प्रावधान जानिए EU की मुख्य व्यापार वार्ताकार सबाइन वेयांड ने बताया कि दोनों पक्ष यूरोपीय शराब और स्पिरिट पर वर्तमान में 150 प्रतिशत तक के उच्च शुल्क को कम करने पर सहमत हुए हैं। भारत ने संवेदनशील कृषि क्षेत्र को समझौते से बाहर रखा है। दूध और चीनी जैसे उत्पादों को पहले ही चर्चाओं से बाहर रखा गया है। समझौते से भारत और EU के बीच व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच जैसे क्षेत्रों में आर्थिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है।

चर्चा 2007 से चल रही है बातचीत भारत-EU के बीच व्यापार समझौते को लेकर 2007 में बातचीत शुरू हुई थी। 2013 तक कई दौर की चर्चाएं हुईं, लेकिन ऑटोमोबाइल, शराब पर टैरिफ, भारतीय IT फर्मों के लिए डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, श्रम मानक और सार्वजनिक खरीद पर मतभेदों के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। 2016 और 2020 के बीच फिर सीमित प्रगति हुई, लेकिन 2020 के बाद वार्ता में तेजी आई। जून, 2022 में भारत और EU ने फिर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की।