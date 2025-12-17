टैक्स रिफंड ठगी को लेकर आयकर विभाग ने दी चेतावनी, ऐसे रहें सुरक्षित 

टैक्स रिफंड ठगी को लेकर आयकर विभाग ने दी चेतावनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:16 pm Dec 17, 202503:16 pm

क्या है खबर?

देश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जालसाज ठगी को अंजाम देने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं। आयकर विभाग ने आज करदाताओं को नकली टैक्स रिफंड ईमेल और मैसेज से सावधान रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि जालसाज अधिकारिक ईमेल जैसे दिखने वाले मैसेज भेजकर लोगों को फर्जी लिंक पर क्लिक करने के लिए फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे निजी और बैंकिंग जानकारी चोरी हो सकती है।