टैक्स रिफंड ठगी को लेकर आयकर विभाग ने दी चेतावनी, ऐसे रहें सुरक्षित 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 17, 2025
03:16 pm
क्या है खबर?

देश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जालसाज ठगी को अंजाम देने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं। आयकर विभाग ने आज करदाताओं को नकली टैक्स रिफंड ईमेल और मैसेज से सावधान रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि जालसाज अधिकारिक ईमेल जैसे दिखने वाले मैसेज भेजकर लोगों को फर्जी लिंक पर क्लिक करने के लिए फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे निजी और बैंकिंग जानकारी चोरी हो सकती है।

ठगी

कैसे कर रहे हैं जालसाज ठगी?

आयकर विभाग के मुताबिक, ठग ऐसे ईमेल और SMS भेज रहे हैं, जिनमें टैक्स रिफंड का झांसा दिया जाता है। इन मैसेज में असली जैसे दिखने वाले लिंक होते हैं, लेकिन उनमें हल्की स्पेलिंग की गलतियां होती हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक जानकारी और पहचान से जुड़ा डाटा चोरी हो सकता है। इससे बैंकिंग फ्रॉड, पहचान की चोरी और गलत टैक्स क्लेम का खतरा बढ़ जाता है।

बचाव

ठगी से बचने के लिए क्या करें?

आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि टैक्स से जुड़ी किसी भी जानकारी की जांच सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in से ही करें। रिफंड के नाम पर आए ईमेल, SMS या सोशल मीडिया पर मिले किसी लिंक पर क्लिक न करें। आयकर विभाग कभी भी OTP, पासवर्ड या बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मांगता है। संदिग्ध मैसेज को तुरंत webmanager@incometax.gov.in और incident@cert-in.org.in पर रिपोर्ट करें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।

