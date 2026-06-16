चीन की खुदरा बिक्री में आई गिरावट, AI से निर्यात उछला

निर्यात लगभग 20 फीसदी बढ़ा

दूसरी ओर, चीन की फैक्ट्रियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। औद्योगिक उत्पादन 4.5 फीसदी तक बढ़ा और निर्यात में लगभग 20 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इस तेजी के पीछे विदेशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीक की बढ़ती मांग एक बड़ा कारण मानी जा रही है।

हालांकि, घरेलू मोर्चे पर हालात अभी भी चुनौती भरे बने हुए हैं। कारों की बिक्री लगातार 8वें महीने गिरी है, प्रॉपर्टी में निवेश में पहले से भी ज्यादा तेज गिरावट आई है और कर्ज लेने की रफ्तार भी धीमी बनी हुई है।