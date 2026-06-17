4 कंपनियों ने लॉन्च किए अपने IPO, 252.5 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य  

सभी में क्ले क्राफ्ट इंडिया का IPO सबसे बड़ा

क्ले क्राफ्ट इंडिया 110.1 करोड़ रुपये का IPO ला रहा है। कंपनी इस रकम का ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में इस्तेमाल करेगी।

लीपफ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निर्गम के जरिए 88.5 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसे एक असेंबलिंग यूनिट तैयार करने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए पैसों की दरकार है, वहीं लिओटेक इंडस्ट्रीज का लक्ष्य 36 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसका इस्तेमाल नई मशीनरी खरीदने और पुराने कर्जों को चुकाने में किया जाएगा।

इसके अलावा, दीक्षा पॉलिमर्स 17.9 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, ताकि कुछ कर्ज चुकाए जा सकें और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए फंड मिल सके।