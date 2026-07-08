IMF ने सिल्वाना टेनेरियो को बनाया अपना मुख्य अर्थशास्त्री
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सिल्वाना टेनेरियो को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री बनाया है। वह 10 अगस्त से इस पद पर काम शुरू करेंगी।
वह पियरे-ओलिवियर गौरिंचास की जगह लेंगी, जो अब अकादमिक क्षेत्र में लौट गए हैं। अब टेनेरियो IMF की वैश्विक आर्थिक सलाह और उससे जुड़ी अहम जानकारियों को तैयार करने की जिम्मेदारी संभालेंगी।
टेनेरियो के पास है वैश्विक नीति का अनुभव
टेनेरियो के पास दुनियाभर का नजरिया और शानदार अनुभव है। उनकी पृष्ठभूमि अर्जेंटीना, इटली और ब्रिटेन से जुड़ी है।
उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है और बैंक ऑफ इंग्लैंड में ब्याज दरों को तय करने में भी अहम भूमिका निभाई है। उनके पास हार्वर्ड से PHD है और हाल ही में उन्हें एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके उस शोध के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल हालात और झटकों से कैसे निपटती हैं।
IMF की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिया ने उनकी बौद्धिक नेतृत्व क्षमता और काम करने के अनुभव की तारीफ की है।