BNPL स्कीम से शॉपिंग करना कितना सही? जानिए इसके फायदे-नुकसान 

BNPL स्कीम में खरीदारी के लिए ब्याज-मुक्त अवधि मिलती है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 16, 2025
09:26 pm
क्या है खबर?

देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत कई फिनटेक कंपनियां और बैंक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भुगतान के कई विकल्प देते हैं। इनमें से एक 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' (BNPL) विकल्प भी होता है। पिछले कुछ सालों में इस भुगतान विकल्प का क्रेज लोगों के अंदर तेजी से बढ़ा है, क्योंकि, इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह सुविधा मिलती है। आइये जानते हैं BNPL भुगतान विकल्प कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे-नुकसान हैं।

फायदे 

मिलता है क्रेडिट कार्ड जैसा फायदा 

BNPL आमतौर पर फिनटेक कंपनियों, वॉलेट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या NBFC द्वारा पेश किया जाता है। इसमें आपको एक छोटी-सी शुरुआती लिमिट मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप मुख्य रूप से ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान या पार्टनर मर्चेंट के लिए कर सकते हैं। यह एक प्रकार की छोटी-सी उधारी है, जो बिना कागजी कार्रवाई मिल जाती है। इसमें भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड की तरह ही 15-45 दिनों की ब्याज-मुक्त लोन अवधि होती है, इसलिए यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है।

नुकसान 

चूक पड़ सकती है भारी 

अधिकांश BNPL प्लान शुरू में मुफ्त लगते हैं, क्योंकि पहले कुछ दिनों या हफ्तों तक ब्याज नहीं लिया जाता है, लेकिन असली समस्या तब सामने आती है, जब आप देय तिथि चूक जाते हैं। विलंब शुल्क, जुर्माना और रोलओवर आपके कुल खर्च को आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ा देते हैं। पहले कई कंपनियां क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं करती थीं, लेकिन अब अधिकांश ऐसा करती हैं। इसलिए देरी या डिफॉल्ट आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती है।

