BNPL स्कीम में खरीदारी के लिए ब्याज-मुक्त अवधि मिलती है

BNPL स्कीम से शॉपिंग करना कितना सही? जानिए इसके फायदे-नुकसान

क्या है खबर?

देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत कई फिनटेक कंपनियां और बैंक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भुगतान के कई विकल्प देते हैं। इनमें से एक 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' (BNPL) विकल्प भी होता है। पिछले कुछ सालों में इस भुगतान विकल्प का क्रेज लोगों के अंदर तेजी से बढ़ा है, क्योंकि, इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह सुविधा मिलती है। आइये जानते हैं BNPL भुगतान विकल्प कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे-नुकसान हैं।