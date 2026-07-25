IDFC फर्स्ट बैंक के मुनाफे में आया 131 फीसदी का उछाल
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IDFC फर्स्ट बैंक के लिए वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही शानदार रही है, जहां बैंक का शुद्ध मुनाफा 131 फीसदी बढ़कर 1,075 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। इसी के साथ बैंक की कुल ब्याज आय भी 21.1 फीसदी बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
NPA में आई गिरावट
बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) में भी सुधार देखा गया है। खराब कर्ज (NPA) में गिरावट आई है और बैंक के प्रावधान भी घटकर 1,144 करोड़ रुपये पर आ गए हैं।
बैंक को सरकार की एक योजना के तहत छोटे कारोबारियों के लिए 514.82 करोड़ रुपये भी मिले हैं। हाल ही में इसके शेयर 1.3 फीसदी चढ़े थे, लेकिन इस पूरे साल में वे अभी भी 5.4 फीसदी नीचे बने हुए हैं।