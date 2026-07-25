IDFC फर्स्ट बैंक के मुनाफे में आया 131 फीसदी का उछाल

बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) में भी सुधार देखा गया है। खराब कर्ज (NPA) में गिरावट आई है और बैंक के प्रावधान भी घटकर 1,144 करोड़ रुपये पर आ गए हैं।

बैंक को सरकार की एक योजना के तहत छोटे कारोबारियों के लिए 514.82 करोड़ रुपये भी मिले हैं। हाल ही में इसके शेयर 1.3 फीसदी चढ़े थे, लेकिन इस पूरे साल में वे अभी भी 5.4 फीसदी नीचे बने हुए हैं।