ICICI प्रूडेंशियल ने IPO के लिए तय किया शेयर का प्राइस बैंड, जानिए कब होगा लॉन्च
क्या है खबर?
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है। बैंड के शीर्ष स्तर पर कंपनी का मूल्य 1.07 लाख करोड़ रुपये है। यह निर्गम सब्सक्रिप्शन के लिए 12 दिसंबर को खुलेगा। यह IPO पूरी तरह से बिक्री के लिए एक प्रस्ताव (OFS) है, जिसमें प्रूडेंशियल कॉर्प होल्डिंग लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी या 4.9 करोड़ शेयर बेचने वाली है। बिक्री का मूल्य लगभग 10,603 करोड़ रुपये है।
हिस्सेदारी
कितनी रह जाएगी प्रूडेंशियल कॉर्प की हिस्सेदारी?
प्रूडेंशियल कॉर्प की वर्तमान में इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो बिक्री के बाद लगभग 39 प्रतिशत रह जाएगी। शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी ICICI बैंक के पास है। एंकर बोली 11 दिसंबर को खुलेगी और इश्यू 16 दिसंबर को बंद होगा। आवंटन का आधार 17 दिसंबर को तय किया जाएगा, जबकि निवेशकों के खातों में शेयरों की वापसी और जमा 18 दिसंबर को होगा। शेयर 19 दिसंबर को एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वाले हैं।
प्रबंधक
IPO में 18 प्रमुख प्रबंधक
ICICI प्रूडेंशियल भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी ऋणदाता ICICI बैंक (51 फीसदी हिस्सेदारी) और ब्रिटिश बीमा कंपनी प्रूडेंशियल (49 फीसदी हिस्सेदारी है) का एक संयुक्त उद्यम है। इस फंड हाउस ने जुलाई में IPO के लिए आवेदन किया था। 27 नवंबर को इसे अपने प्रस्तावित निर्गम के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिल गई थी। इसके IPO में सिटीग्रुप, मॉर्गन स्टेनली, बैंक ऑफ अमेरिका, एक्सिस सिक्योरिटीज समेत 18 प्रमुख प्रबंधक हैं।