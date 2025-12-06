ICICI प्रूडेंशियल ने IPO 12 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा

ICICI प्रूडेंशियल ने IPO के लिए तय किया शेयर का प्राइस बैंड, जानिए कब होगा लॉन्च

क्या है खबर?

ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है। बैंड के शीर्ष स्तर पर कंपनी का मूल्य 1.07 लाख करोड़ रुपये है। यह निर्गम सब्सक्रिप्शन के लिए 12 दिसंबर को खुलेगा। यह IPO पूरी तरह से बिक्री के लिए एक प्रस्ताव (OFS) है, जिसमें प्रूडेंशियल कॉर्प होल्डिंग लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी या 4.9 करोड़ शेयर बेचने वाली है। बिक्री का मूल्य लगभग 10,603 करोड़ रुपये है।