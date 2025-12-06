नोएल टाटा को उनकी मां से 2,000 से ज्यादा शेयर मिले हैं

नोएल बने टाटा संस में परिवार के सबसे बड़े शेयरधारक, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

टाटा संस में शेयरों का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के बाद नोएल टाटा कंपनी में परिवार के सबसे बड़े हिस्सेदार बन गए हैं। समूह की पूर्व निदेशक सिमोन टाटा ने कंपनी के शेयरों सहित अपनी संपत्ति अपने बेटे नोएल के नाम कर दी है। इससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 1 फीसदी हो गई है। वे टाटा संस के निदेशक और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। उनके दिवंगत सौतेले भाई रतन टाटा के पास 0.83 फीसदी हिस्सेदारी थी।