नोएल बने टाटा संस में परिवार के सबसे बड़े शेयरधारक, जानिए क्या रही वजह 

नोएल टाटा को उनकी मां से 2,000 से ज्यादा शेयर मिले हैं

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 06, 2025
03:17 pm
क्या है खबर?

टाटा संस में शेयरों का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के बाद नोएल टाटा कंपनी में परिवार के सबसे बड़े हिस्सेदार बन गए हैं। समूह की पूर्व निदेशक सिमोन टाटा ने कंपनी के शेयरों सहित अपनी संपत्ति अपने बेटे नोएल के नाम कर दी है। इससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 1 फीसदी हो गई है। वे टाटा संस के निदेशक और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। उनके दिवंगत सौतेले भाई रतन टाटा के पास 0.83 फीसदी हिस्सेदारी थी।

शेयर 

कितने हैं नोएल टाटा के पास शेयर?

नोएल टाटा के पास अब टाटा संस के 4,058 शेयर हैं, जो हस्तांरण से पहले 2,055 थे। उन्हें अपनी मां से विरासत में 2,011 में से 2,003 शेयर मिले हैं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि शेष 8 शेयरों का क्या हुआ। उनके सौतेले भाई दिवंगत रतन टाटा के पास 3,368 शेयर थे। ये उनकी संस्थाओं, विशेष रूप से रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को 70:30 के अनुपात में वसीयत में दे दिए गए हैं।

संपत्ति 

उपहार में दी ये संपत्तियां  

शेयरों के अलावा, सिमोन ने जिनेवा और मुंबई स्थित अपनी संपत्तियां भी नोएल और उनके परिवार को उपहार में दीं। इन संपत्तियों में बख्तावर में स्थित एक 3,000 वर्ग फीट का अपार्टमेंट भी शामिल है। कंपनी में उनके एक और सौतेले भाई जिमी टाटा के पास 3,262 शेयर हैं, जो 0.81 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है। टाटा परिवार में पीलू टाटा (जमशेदजी टाटा के परपोते) और उनके बच्चे जिमी और वेरा चोकसी के पास संयुक्त रूप से 801 शेयर हैं।

