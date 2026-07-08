ICAI ने लॉन्च किया TV 2.0 वीडियो प्लेटफॉर्म, CA की पढ़ाई होगी आसान बिज़नेस Jul 08, 2026

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) के छात्रों और सदस्यों के लिए अपना नया और बेहतर वीडियो प्लेटफॉर्म ICAI TV 2.0, लॉन्च किया है।

अब वेबिनार से लेकर विशेषज्ञों की बातचीत तक सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध है। इससे अकाउंटिंग की दुनिया में हो रहे नए बदलावों के साथ जुड़े रहना आसान हो गया है।

ICAI ने यह अपडेट डिजिटल लर्निंग को सभी के लिए और भी आसान और सुलभ बनाने के मकसद से किया है।