शाहरुख खान अरबपतियों की सूची में शामिल, मुकेश अंबानी भारत में सबसे अमीर व्यक्ति

लेखन गजेंद्र 04:03 pm Oct 01, 202504:03 pm

क्या है खबर?

भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी कर दी है, जिसमें एक बार फिर रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी ने पहला स्थान पाया है। एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के 14वें संस्करण के अनुसार, मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपये है। अंबानी परिवार के बाद दूसरे स्थान पर उद्योगपति गौतम अडाणी और उनका परिवार है, जिनके पास 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है।