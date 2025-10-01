शाहरुख खान अरबपतियों की सूची में शामिल, मुकेश अंबानी भारत में सबसे अमीर व्यक्ति
क्या है खबर?
भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी कर दी है, जिसमें एक बार फिर रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी ने पहला स्थान पाया है। एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के 14वें संस्करण के अनुसार, मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपये है। अंबानी परिवार के बाद दूसरे स्थान पर उद्योगपति गौतम अडाणी और उनका परिवार है, जिनके पास 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है।
अमीर
पहली बार शाहरुख खान शामिल
भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ गई है, जो 350 से अधिक है। यह 13 साल पहले शुरू हुई इस सूची से 6 गुना अधिक है। सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का आधा है। इस बार सूची में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी शामिल हुए, जिनकी कुल संपत्ति 12,490 करोड़ रुपये है। पेरप्लेक्सिटी के संस्थापक 31 वर्षीय अरविंद श्रीनिवास 21,190 करोड़ रुपये के साथ सबसे युवा अरबपति हैं।
सूची
सबसे अमीर महिला बनीं रोशनी नादर
रोशनी नादर मल्होत्रा और उनका परिवार अमीरों की सूची में पहली बार अंबानी और अडाणी के बाद नंबर 3 के स्थान पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपये है। इसके साथ ही रोशनी भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। भारत के अरबपतियों की सूची में मुंबई पहले स्थान पर बना हुआ है। यहां 451 सबसे धनी व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद नई दिल्ली में 223 और बेंगलुरु में 116 अबसे अमीर लोग रहते हैं।