हिन्दुस्तान यूनिलीवर और IIT बॉम्बे ने बनाया फ्रैग्रेंस हब स्थापित, इस सुविधा वाला भारत तीसरा देश 

UFH को IIT रिसर्च से जोड़ा

इस UFH में अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है, जिसमें स्मार्ट सॉफ्टवेयर और रियल-टाइम टेस्टिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह नई खुशबू को विकसित करने की प्रक्रिया को और भी आसान और तेज बनाता है।

IIT बॉम्बे के साथ हाथ मिलाकर HUL का लक्ष्य अकादमिक रिसर्च और इंडस्ट्री की विशेषज्ञता को एक साथ लाना है।

यूनिलीवर के उपाध्यक्ष विवेक सिरोही का कहना है कि यहां भारतीय ग्राहकों की पसंद को समझकर सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के लिए भी नई खुशबू विकसित की जा सकेंगी। साथ ही, इससे HUL के ब्रांड्स को एक खास और प्रीमियम पहचान मिलेगी।