अपने क्रेडिट कार्ड का सुरक्षित उपयोग कैसे करें?

देश में डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी भी तेजी से बढ़ रही है। ठग नए तरीकों से लोगों की गोपनीय जानकारी चुराकर उनके कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऋण है और इसकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। CVV, पिन, पासवर्ड और OTP जैसी जानकारी किसी के साथ साझा न करना ही सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी शर्त मानी जाती है।

#1 स्मार्ट उपयोग और निगरानी कैसे करें? क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए रीयल-टाइम SMS और ईमेल अलर्ट जरूर चालू करें, ताकि हर लेन-देन तुरंत दिखे। अपने कार्ड का इस्तेमाल केवल सुरक्षित वेबसाइटों और ऐप पर करें और सार्वजनिक वाई-फाई से लॉगिन करने से बचें। कार्ड का पिन हर कुछ महीनों में बदलें और बैंक ऐप को हमेशा अपडेट रखें। किसी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा से संपर्क करना सबसे अच्छा तरीका है।

#2 RBI नियम और सुरक्षा फीचर कैसे मदद करते हैं RBI के नियम कार्ड यूजर्स की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बैंक आपकी अनुमति के बिना क्रेडिट सीमा नहीं बढ़ा सकते और गलत बिलिंग पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करते समय टोकनाइजेशन सुविधा चालू करें, जिससे असली कार्ड नंबर शेयर नहीं होता और जोखिम कम होता है। अगर कार्ड खो जाए तो तुरंत ब्लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी कार्रवाई करने पर नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।