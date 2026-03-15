क्रेडिट कार्ड फ्यूल के खर्चे में बचत कर सकता है

क्रेडिट कार्ड से फ्यूल खर्च में कैसे करें बचत? हर साल होगा हजारों रुपये का फायदा

क्या है खबर?

पेट्रोल-डीजल खरीदने पर होने वाले छोटे-छोटे खर्चे महीने के अंत में हजारों रुपये तक पहुंच जाता है। आप फ्यूल के खर्चे तो कम नहीं कर सकते, लेकिन भुगतान के तरीके में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इससे आप हर महीने कुछ पैसों की बचत कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका फ्यूल की खरीद पर कैशबैक या रिवॉर्ड देने वाले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है। आइये जानते हैं आप क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल भरवाकर कैसे बचत कर सकते हैं।