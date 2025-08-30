कैसे डीमैट अकाउंट को फ्रॉड से बचाएं? जानिए आसान तरीके 

डीमैट अकाउंट का उपयोग करके शेयरों और अन्य संपत्तियों को डिजिटल प्रारूप में सेव कर सकते हैं। इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करते समय आसानी से व्यापार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की स्टॉक, सरकारी प्रतिभूतियों, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में सभी होल्डिंग्स एक डीमैट खाते में संयुक्त होती हैं। ऐसे में आपको इस मामले में सुरक्षा उपाय करने की जरूरत होती है। आइये जानते हैं किन तरीकों से आप डीमैट अकाउंट को फ्रॉड से सुरक्षित रख सकते हैं।

पासवर्ड मजबूत बनाएं अकाउंट का पासवर्ड डीमैट अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अपना पासवर्ड कहीं लिखकर न रखें। अगर, लिखकर रखना जरूरी हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि यह किसी के हाथ न लगे। अकाउंट का पासवर्ड सेट करते समय कुछ सावधानियां बरतें। अपना नाम, जन्मतिथि, शादी की सालगिरह, बच्चे का नाम जैसे साधारण पासवर्ड बनाने से बचें। इसे लंबा, रैंडम और विशेष वर्णों वाले अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड रखें। इससे किसी की भी आपके अकाउंट तक पहुंच आसान नहीं होगी।

नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करने से बचें कभी भी इंटरनेट कैफे या एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल के मुफ्त वाई-फाई से अपने डीमैट अकाउंट में लॉग-इन न करें। यह आपके डिवाइस में हैकिंग को आसान बनाकर अकाउंट का दुरुपयोग का जरिया बन सकता है। इसके बजाय आप घर या ऑफिस के सुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। मोबाइल या डेस्कटॉप पर एक्सेस करने के बाद अकाउंट को लॉग-आउट कर बंद करना न भूलें। अन्यथा सिस्टम एक्सेस करने वाला आसानी से आपके पोर्टफोलियो की जानकारी हासिल कर सकता है।

डेबिट निर्देश पर्ची डेबिट निर्देश पर्ची काे रखें सुरक्षित कम से कम 15 दिन या एक महीने में अपने अकाउंट का पासवर्ड बदलना न भूलें। इससे आपके डीमैट अकाउंट को किसी और द्वारा हैक किए जाने की संभावना कम हो जाती है। अपने डेबिट निर्देश पर्चियों (DIS) पर कभी भी हस्ताक्षर करके खुले में न छोड़ें। ये चेक बुक की तरह ही अहम दस्तावेज हैं। अपने लेनदेन और डीमैट होल्डिंग्स का नियमित आधार पर प्रिंटेड रिकॉर्ड रखें और महीने में एक बार या तिमाही में मैच करें।