एथर ने की सरकार की PLI योजना की आलोचना, दिया यह सुझाव
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एथर एनर्जी ने भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना की आलोचना की है। कंपनी के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तरुण मेहता ने कहा है कि यह स्टार्टअप के अनुकूल नहीं है। साथ ही तर्क दिया कि मौजूदा नीतिगत ढांचा अनजाने में उन बड़ी कंपनियों का पक्षधर है, जिनकी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति गंभीर प्रतिबद्धताएं भी नहीं हैं। उन्होंने इसके डिजाइन पर गंभीरता से पुनर्विचार करने का आह्वान किया है।
बयान
योजना को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
एथर के कम्युनिटी डे अवसर पर CNBC-TV18 से बात करते हुए CEO मेहता ने कहा कि PLI एथर जैसे स्टार्टअप्स को आवेदन करने से प्रभावी रूप से रोकती है, जबकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में बदलाव लाने में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने कहा, "एथर जैसी कंपनी ने दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुसंधान एवं विकास पर निवेश किया है, उसे PLI के लिए योग्य न ठहराना। मुझे लगता है कि हमें इस पर फिर से विचार करना चाहिए।"
सुझाव
कंपनी ने दिया यह सुझाव
EV निर्माता के प्रमुख ने कहा, "कोई मौजूदा स्टार्टअप PLI के लिए आवेदन क्यों नहीं कर सकता? यह एक बड़ी कमी है। इस तरह की नीतियों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि PLI परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब यह स्टार्टअप्स पर केंद्रित हो। योजना का प्रोत्साहन एथर को कम कीमत वाले उत्पाद लॉन्च करने और बड़े बाजार क्षेत्र में अधिक आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना सकती है।