एथर ने की सरकार की PLI योजना की आलोचना, दिया यह सुझाव 

बयान

योजना को लेकर कंपनी ने क्या कहा?

एथर के कम्युनिटी डे अवसर पर CNBC-TV18 से बात करते हुए CEO मेहता ने कहा कि PLI एथर जैसे स्टार्टअप्स को आवेदन करने से प्रभावी रूप से रोकती है, जबकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में बदलाव लाने में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने कहा, "एथर जैसी कंपनी ने दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुसंधान एवं विकास पर निवेश किया है, उसे PLI के लिए योग्य न ठहराना। मुझे लगता है कि हमें इस पर फिर से विचार करना चाहिए।"