व्हाट्सऐप पर आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें? यहां जानिए आसान तरीका

आधार कार्ड भारत में पहचान का सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है। कई बार इसे ऑनलाइन डाउनलोड करना मुश्किल लगता है, लेकिन अब एक नया तरीका उपलब्ध है। भारत सरकार ने MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट के जरिए व्हाट्सऐप से सीधे आधार कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है। पहले लोग केवल डिजिलॉकर या UIDAI पोर्टल पर निर्भर रहते थे। इस नई सुविधा से आप बिना कोई अतिरिक्त ऐप इंस्टॉल किए सुरक्षित और तेजी से अपना आधार प्राप्त कर सकते हैं।

#1 जरूरी शर्तें और तैयारी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक सक्रिय डिजिलॉकर अकाउंट भी जरूरी है। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है, तो आप डिजिलॉकर वेबसाइट या ऐप पर जाकर पहले अकाउंट बना सकते हैं। यह अकाउंट आपके दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करता है। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज पहले से डिजिलॉकर में उपलब्ध हों, ताकि उन्हें व्हाट्सऐप पर तुरंत डाउनलोड किया जा सके।

#2 व्हाट्सऐप से आधार कैसे डाउनलोड करें? व्हाट्सऐप से आधार डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले +91-90131-51515 नंबर को 'MyGov Helpdesk' नाम से अपने कॉन्टैक्ट में सेव करें। अब व्हाट्सऐप खोलकर इस नंबर पर चैट शुरू करें और 'Hi' या 'नमस्ते' टाइप करें। चैटबॉट से 'डिजिलॉकर सेवाएं' विकल्प चुनें। अगर आपके पास पहले से डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो इसे बनाना जरूरी होगा। इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आया OTP चैट में डालें।