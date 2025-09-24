UPI अब कतर में भी उपलब्ध

UPI अब कतर में भी उपलब्ध, पर्यटन स्थलों और दुकानों पर भुगतान कर सकेंगे यूजर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:46 pm Sep 24, 202506:46 pm

क्या है खबर?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग भारत के साथ-साथ विदेशों में भी किया जा रहा है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने UPI को अब कतर में भी लॉन्च कर दिया है। यह सुविधा कतर नेशनल बैंक (QNB) और नेटस्टार्स के सहयोग से संचालित होगी। कतर ड्यूटी फ्री और प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित कई खुदरा दुकानों में अब भारतीय यात्रियों के लिए QR कोड आधारित डिजिटल भुगतान करना आसान और तेज होगा।