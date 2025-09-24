LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / UPI अब कतर में भी उपलब्ध, पर्यटन स्थलों और दुकानों पर भुगतान कर सकेंगे यूजर्स 
UPI अब कतर में भी उपलब्ध, पर्यटन स्थलों और दुकानों पर भुगतान कर सकेंगे यूजर्स 
UPI अब कतर में भी उपलब्ध

UPI अब कतर में भी उपलब्ध, पर्यटन स्थलों और दुकानों पर भुगतान कर सकेंगे यूजर्स 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 24, 2025
06:46 pm
क्या है खबर?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग भारत के साथ-साथ विदेशों में भी किया जा रहा है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने UPI को अब कतर में भी लॉन्च कर दिया है। यह सुविधा कतर नेशनल बैंक (QNB) और नेटस्टार्स के सहयोग से संचालित होगी। कतर ड्यूटी फ्री और प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित कई खुदरा दुकानों में अब भारतीय यात्रियों के लिए QR कोड आधारित डिजिटल भुगतान करना आसान और तेज होगा।

लाभ

भारतीय यात्रियों और व्यापारियों के लिए लाभ

कतर आने वाले अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों में भारतीय दूसरे सबसे बड़े समूह हैं। UPI के जरिए वे देशभर में रीयल-टाइम भुगतान कर सकेंगे, जिससे नकदी ले जाने और मुद्रा विनिमय की समस्या बहुत आसानी से कम होगी। QNB द्वारा अधिग्रहित व्यापारियों के लिए यह सुविधा लेनदेन की मात्रा बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद करेगी। इससे कतर का खुदरा और पर्यटन क्षेत्र भी तेजी से और लगातार लाभान्वित होगा।

विस्तार 

वैश्विक स्तर पर UPI का विस्तार

NPCI इंटरनेशनल के MD रितेश शुक्ला ने कहा कि इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर UPI स्वीकार्यता बढ़ाना और अंतर-संचालनीय वैश्विक भुगतान नेटवर्क बनाना है। QNB के ग्रुप चीफ यूसुफ महमूद अल-नेमा ने इसे नवाचार और कैशलेस लेनदेन बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम बताया। इससे बाजार में व्यापारियों को अधिक ग्राहक आकर्षित करने और डिजिटल भुगतान विकल्प आसान बनाने में मदद मिलेगी। अन्य देशों में भी UPI अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए उपलब्ध है।