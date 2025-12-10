दिग्गज टेक कंपनियां AI के लिए भारत में कितना कर रही हैं निवेश? 

भारत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए बड़ा निवेश केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां यहां भारी पैसा लगाने की तैयारी में हैं। युवा आबादी, सस्ता इंटरनेट और तेजी से बढ़ती डिजिटल आदतों ने भारत को AI ग्रोथ के लिए मजबूत बाजार बनाया है। भारत सरकार की नीतियां और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी वजह से भारत अब ग्लोबल AI निवेश के नक्शे पर तेजी से उभर रहा है।

अमेजन अमेजन करेगा 35 अरब डॉलर का निवेश अमेजन ने 10 दिसंबर को कहा कि वह भारत में 2030 तक 35 अरब डॉलर (लगभग 3,200 अरब रुपये) का निवेश करेगी। यह पैसा ई-कॉमर्स, AI, लॉजिस्टिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में लगाया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस निवेश से भारत में करीब 38 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अमेजन भारत को अपने सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों में से एक मानता है और यहां कारोबार तेजी से बढ़ा रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में सबसे बड़ा दांव माइक्रोसॉफ्ट ने भी भारत में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी के CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद 2029 तक 17.5 अरब डॉलर (लगभग 1,600 अरब रुपये) निवेश का वादा किया है। यह एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। यह पैसा AI, क्लाउड सर्विस, डाटा सेंटर और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। भारत में माइक्रोसॉफ्ट के पहले से ही 22,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं।

Advertisement

गूगल गूगल और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी गूगल ने भी भारत में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर (लगभग 1,350 अरब रुपये) से AI हब बनाने का ऐलान किया है, जिससे करीब 1 लाख नौकरियां बनने की उम्मीद है। वहीं सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी तेजी आई है। टाटा ग्रुप और इंटेल के बीच चिप निर्माण को लेकर बड़ा समझौता हुआ है, जिससे भारत की AI इंडस्ट्री को मजबूत सपोर्ट मिलेगा।

Advertisement