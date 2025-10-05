क्रेडिट ब्यूरो कैसे करते हैं काम? जानिए कैसे डाउनलोड करें अपनी रिपोर्ट 

क्रेडिट स्कोर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, जो लोन लेने सहित कई अन्य कार्यों के लिए जरूरी होता है। आपके क्रेडिट स्कोर की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो देती हैं। ये व्यक्तियों और कंपनियों से क्रेडिट जानकारी एकत्रित, संग्रहीत और विश्लेषण करती हैं, जिससे ऋणदाताओं को बेहतर ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है। वे इनके डाटा से आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल की जांच करती हैं। आइए जानते हैं क्रेडिट ब्यूरो कैसे काम करते हैं।

डाटा संग्रह ऐसे जुटाती हैं डाटा देश में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित 4 प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो- सिबिल, एक्सपेरियन, CRIF हाई मार्क और इक्विफैक्स इंडिया उपलब्ध हैं। ये ब्यूरो बैकों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से पर्सनल लोन रीपेमेंट, डिफाॅल्ट, क्रेडिट कार्ड बिल और दिवालियापन जैसे सार्वजनिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। फिर इस डाटा को संग्रहीत और निरंतर अपडेट किया जाता है, जिससे उधारकर्ता की प्रोफाइल उनकी नवीनतम वित्तीय स्थिति और रीपेमेंट हिस्ट्री उनके पास होती है।

रिपोर्ट ऐसे तैयार करती हैं रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो इस डाटा का उपयोग एक साफ और व्यापक क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करने के लिए करते हैं। इसमें हाल की हार्ड इंक्वायरी (क्रेडिट रिपोर्ट देखना), क्रेडिट उपयोग अनुपात, पेमेंट हिस्ट्री जैसी जानकारी शामिल होती हैं। 300-900 के बीच 3 अंकों का क्रेडिट स्कोर लोन पात्रता को मापता है। यह बैंकों के लिए पात्रता का आकलन करने और ब्याज दर की शर्तें तय करने के लिए आवश्यक है। 750 से अधिक का क्रेडिट स्कोर लोन की मंजूरी आसान बनाता है।

फायदा इस रिपोर्ट का क्या होता है फायदा? बैंक और वित्तीय संस्थान इन रिपोर्ट्स का उपयोग क्रेडिट कार्ड की सीमा, लागू ब्याज दरें और लोन स्वीकृतियां तय करने के लिए करते हैं। नियामक के अनुसार, ग्राहकों को सूचना का अधिकार है, वे साल में कम से कम एक बार निःशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। ये संस्थाएं लोन डिफॉल्ट के जोखिम को कम करने के साथ धोखाधड़ी का पता लगाने में सहायता करती हैं। व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए लोन और क्रेडिट कार्ड स्वीकृति को सुव्यवस्थित करती हैं।