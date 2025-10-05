पिछले सप्ताह 7 कंपनियों का पूंजीकरण बढ़ा है

7 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में हुई बढ़ोतरी, जानिए कितना हुआ इजाफा

क्या है खबर?

देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 74,573 करोड़ रुपये बढ़ गया है। यह वृद्धि शेयरों में समग्र सकारात्मक गति के कारण हुई, जिसमें HDFC बैंक सबसे आगे रहा। दूसरी ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और इंफोसिस का मूल्यांकन घट गया है। शेयर बाजार की बात करें तो BSE बेंचमार्क सूचकांक में 780.71 अंक या 0.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी में 239.55 अंक या 0.97 प्रतिशत का उछाल आया है।