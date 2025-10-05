7 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में हुई बढ़ोतरी, जानिए कितना हुआ इजाफा 

7 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में हुई बढ़ोतरी, जानिए कितना हुआ इजाफा
क्या है खबर?
देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 74,573 करोड़ रुपये बढ़ गया है। यह वृद्धि शेयरों में समग्र सकारात्मक गति के कारण हुई, जिसमें HDFC बैंक सबसे आगे रहा। दूसरी ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और इंफोसिस का मूल्यांकन घट गया है। शेयर बाजार की बात करें तो BSE बेंचमार्क सूचकांक में 780.71 अंक या 0.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी में 239.55 अंक या 0.97 प्रतिशत का उछाल आया है।
बढ़त
इन कंपनियों का बढ़ा पूंजीकरण
पिछले सप्ताह HDFC बैंक का बाजार पूंजीकरण 30,106 करोड़ बढ़कर 14.81 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 20,587 करोड़ बढ़कर 5.72 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूंजीकरण में 9,276 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बाजार हैसियत में 7,859 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इसी प्रकार ICICI बैंक का मूल्यांकन 3,108 करोड़, बजाज फाइनेंस का 2,893 करोड़ और TCS का 741 करोड़ रुपये बढ़ा है।
गिरावट
रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना घटा पूंजीकरण
रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 19,351 करोड़ घटने के बाद 18.45 लाख करोड़ रुपये रह गया। इसी प्रकार भारती एयरटेल का 12,031 करोड़ गिरकर 10.80 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि इंफोसिस काे 850.32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पूंजीकरण में नुकसान उठाने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही, उसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का स्थान रहा है।