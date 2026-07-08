जनरल इंश्योरेंस ग्रोथ के लिए कर रही रागिनी AI असिस्टेंट का इस्तेमाल बिज़नेस Jul 08, 2026

जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) एक इन-हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट विकसित कर रही है, जिससे बेहतर और अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हितेश जोशी ने एक साक्षात्कार में दी।

जोशी 3 दशकों से कंपनी से जुड़े हैं और 8 महीने तक अंतरिम प्रमुख रहने के बाद 16 जून को शीर्ष पद संभाला।

वे कंपनी को स्मार्ट, तकनीक-आधारित ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं। जोशी रागिनी नाम के एक AI असिस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंपनी के डाटा से अहम जानकारी निकालने का काम करेगा। इसे आप एक डिजिटल दिमाग मान सकते हैं, जो काम को आसान बनाने के साथ-साथ सब कुछ सुरक्षित भी रखेगा।