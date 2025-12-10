हिंज के CEO ने दिया इस्तीफा, नया AI डेटिंग ऐप करेंगे लॉन्च

इस्तीफे के बाद जस्टिन मैकलियोड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने एक नए डेटिंग ऐप पर पूरा ध्यान देंगे। इस नए प्रोजेक्ट का नाम ओवरटन रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह ऐप AI और वॉइस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को ज्यादा सच्चे और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करेगा। मैकलियोड पिछले कुछ महीनों से एक खास टीम के साथ इस ऐप पर काम कर रहे हैं और इसे जल्द लॉन्च करने की तैयारी चल रही है।

मैच ग्रुप देगा पूरा समर्थन

ओवरटन प्रोजेक्ट को हिंज के अंदर ही मैच ग्रुप के सपोर्ट से शुरू किया गया था। मैच ग्रुप के CEO स्पेंसर रैस्कॉफ ने इसे एक बड़ा और रोमांचक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कंपनी इस नए सफर में मैकलियोड का पूरा साथ देगी। साल 2026 की शुरुआत में ओवरटन के पहले फंडिंग राउंड की भी योजना है। कंपनी का मानना है कि AI आधारित डेटिंग ऐप आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकता है।