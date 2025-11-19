हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स तेजस लडाकू विमान की डिलीवरी 3 साल के भीतर शुरू करेगी (तस्वीर: एक्स/@VivekSi85847001)

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स करेगी 3 साल के भीतर तेजस लड़ाकू विमान तैयार, बताई डिलीवरी योजना

क्या है खबर?

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) अगले 24-36 महीनों में स्वदेशी रूप से विकसित 8 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी करेगी। यह भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार, धीमी शुरुआत के कारण उत्पादन में वृद्धि चौथे वर्ष के करीब पहुंच गई। इसको लेकर उसने जनरल इलेक्ट्रिक (GE) के साथ इंजन आपूर्ति समझौता किया है। इसके तहत लड़ाकू विमानों के लिए 113 F404-GE-IN20 इंजन शामिल हैं।