अडाणी एंटरप्राइजेज 13,500 करोड़ रुपये में करेगी जयप्रकाश एसोसिएट्स का अधिग्रहण, मिली मंजूरी

क्या है खबर?

अडाणी एंटरप्राइजेज ने जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) के अधिग्रहण के लिए 13,500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को लेनदारों से सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। वेदांता ने अधिक धन की पेशकश की थी, लेकिन लेनदारों को अडाणी की जल्दी पैसा देने की योजना अधिक पसंद आई। सितंबर में हुई नीलामी में वेदांता ने सबसे ज्यादा 17,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। JAL भारत का दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर समूह रहा है, लेकिन अब दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रहा है।