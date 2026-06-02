AI के बूम ने HPE को कराई रिकॉर्ड तोड़ कमाई, शेयर 36 फीसदी उछले

कंपनी ने बढ़ाए अपने लक्ष्य

इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए HPE ने अगले कुछ सालों के लिए अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। अब कंपनी का इरादा है कि 2026 तक कमाई में 33 फीसदी तक की बढ़ोतरी करे और नेटवर्किंग बिक्री को भी काफी बढ़ाए।

कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी मैरी मायर्स ने जानकारी दी कि AI से जुड़े प्रोजेक्ट्स का कुल बैकलॉग 6.3 अरब डॉलर (करीब 580 अरब रुपये) से ज्यादा का है और उन्हें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक और भी बड़े ऑर्डर मिलेंगे।

यह साफ है कि निवेशकों में भी इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस खबर के सामने आते ही HPE के शेयर 36 फीसदी उछल गए। यह कंपनी के AI से लैस भविष्य में लोगों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है।