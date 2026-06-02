AI के बूम ने HPE को कराई रिकॉर्ड तोड़ कमाई, शेयर 36 फीसदी उछले
हीवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज (HPE) ने अपनी अब तक की सबसे अच्छी दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं। इस दौरान कंपनी की कमाई 40 फीसदी बढ़कर 10.68 अरब डॉलर (करीब 990 अरब रुपये) तक पहुंच गई, जो वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से कहीं ज्यादा थी।
इसकी सबसे बड़ी वजह रही ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल के लिए सर्वर और नेटवर्किंग डिवाइसों की जबरदस्त मांग। कंपनी का मुनाफा भी अनुमान से बेहतर रहा। इसकी एक बड़ी वजह पिछले साल लिया गया समझदारी भरा मूल्य निर्धारण का फैसला भी रहा।
कंपनी ने बढ़ाए अपने लक्ष्य
इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए HPE ने अगले कुछ सालों के लिए अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। अब कंपनी का इरादा है कि 2026 तक कमाई में 33 फीसदी तक की बढ़ोतरी करे और नेटवर्किंग बिक्री को भी काफी बढ़ाए।
कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी मैरी मायर्स ने जानकारी दी कि AI से जुड़े प्रोजेक्ट्स का कुल बैकलॉग 6.3 अरब डॉलर (करीब 580 अरब रुपये) से ज्यादा का है और उन्हें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक और भी बड़े ऑर्डर मिलेंगे।
यह साफ है कि निवेशकों में भी इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस खबर के सामने आते ही HPE के शेयर 36 फीसदी उछल गए। यह कंपनी के AI से लैस भविष्य में लोगों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है।