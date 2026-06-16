HCL टेक ने सरवम AI में लगाया बड़ा दांव, 10.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी बिज़नेस Jun 16, 2026

HCL टेक ने हाल ही में सरवम AI में 10.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इससे कंपनी ने भारत के एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बाजार में कदम रख दिया है, जो कम से कम 20 अरब डॉलर (1,900 अरब रुपये) का है।

दोनों कंपनियां मिलकर कस्टम AI मॉडल बनाने, बिजनेस और सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी हैं।

यह कदम सॉवरेन AI की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। सॉवरेन AI का मतलब ऐसे सिस्टम से है, जो बड़ी संस्थाओं को अपने डाटा और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा नियंत्रण रखने की सुविधा देते हैं।