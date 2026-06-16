HCL टेक ने सरवम AI में लगाया बड़ा दांव, 10.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी
HCL टेक ने हाल ही में सरवम AI में 10.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इससे कंपनी ने भारत के एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बाजार में कदम रख दिया है, जो कम से कम 20 अरब डॉलर (1,900 अरब रुपये) का है।
दोनों कंपनियां मिलकर कस्टम AI मॉडल बनाने, बिजनेस और सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी हैं।
यह कदम सॉवरेन AI की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। सॉवरेन AI का मतलब ऐसे सिस्टम से है, जो बड़ी संस्थाओं को अपने डाटा और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा नियंत्रण रखने की सुविधा देते हैं।
एडवांस और सुरक्षित मॉडल बनाने की योजना
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक सी विजयकुमार ने सॉवरेन AI को अपना छठा बड़ा अवसर बताया है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बड़ी संस्थाओं के लिए अपने सिस्टम पर रणनीतिक नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। सरवम के साथ मिलकर उनकी योजना अलग-अलग इंडस्ट्री के ग्राहकों के लिए खास तौर पर एडवांस्ड और सुरक्षित मॉडल बनाने की है।
इसके अलावा, HCL टेक अपने वैश्विक नेटवर्क का इस्तेमाल कर इन समाधानों को पूरी दुनिया में भी पहुंचाएगी। दोनों कंपनियां मानती हैं कि यह कदम भारत के एंटरप्राइज AI क्षेत्र के भविष्य को नया रूप देगा।