दुबई एयर शो में तेजस क्रैश के बाद HAL के शेयरों में 8 प्रतिशत की गिरावट
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (24 नवंबर) हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने की कुछ ही देर बाद शेयर में 8 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई है। यह गिरावट दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट के डेमोंस्ट्रेशन के दौरान क्रैश होने के बाद देखने को मिली। हादसे के बाद निवेशकों में चिंता बढ़ी और शुरुआती कारोबार कमजोर दिखाई दिया।
शुरुआती प्रतिक्रिया
हादसे का असर और शुरुआती प्रतिक्रिया
तेजस फाइटर जेट कम ऊंचाई वाले एरोबैटिक डिस्प्ले के दौरान क्रैश हुआ, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई। हादसे की जांच के लिए एयर फोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना तेजस प्रोग्राम की किसी बड़ी तकनीकी कमी का संकेत नहीं देती, लेकिन इससे शेयरों में शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव आ सकता है। केंद्र सरकार ने पहले उठी तेल लीकेज चिंताओं को गलत भी बताया था।
असर
तेजस प्रोग्राम और HAL पर संभावित असर
जानकारों का कहना है कि दुनिया के कई लड़ाकू विमान भी टेस्टिंग या एयर शो के दौरान हादसों का सामना करते हैं, इसलिए तेजस का क्रैश भी ऐसे ही सामान्य जोखिमों में गिना जाता है। तेजस विमान में हादसों की संख्या बहुत कम रही है। हालांकि, कुछ समय के लिए विदेशी खरीदारों का भरोसा थोड़ा कमजोर हो सकता है। उम्मीद है कि घरेलू कामकाज, खासकर तेजस Mk1A की सप्लाई, पहले की तरह जारी रहेगी और हालात जल्द ठीक हो जाएंगे।
राय
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
विशेषज्ञों का मानना है कि HAL के शेयरों में शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन कंपनी की लंबी अवधि की स्थिति मजबूत बनी हुई है। इसके पास कई वर्षों का बड़ा ऑर्डर बैकलॉग है, जिससे भविष्य की कमाई सुरक्षित दिखती है। कई ब्रोकरेज अब भी कंपनी पर भरोसा रखते हुए 'बाय' रेटिंग जारी रखे हुए हैं। हाल के महीनों में गिरावट के बावजूद, HAL ने लंबे समय में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।