दुबई एयर शो में तेजस क्रैश के बाद HAL के शेयरों में 8 प्रतिशत की गिरावट

असर

तेजस प्रोग्राम और HAL पर संभावित असर

जानकारों का कहना है कि दुनिया के कई लड़ाकू विमान भी टेस्टिंग या एयर शो के दौरान हादसों का सामना करते हैं, इसलिए तेजस का क्रैश भी ऐसे ही सामान्य जोखिमों में गिना जाता है। तेजस विमान में हादसों की संख्या बहुत कम रही है। हालांकि, कुछ समय के लिए विदेशी खरीदारों का भरोसा थोड़ा कमजोर हो सकता है। उम्मीद है कि घरेलू कामकाज, खासकर तेजस Mk1A की सप्लाई, पहले की तरह जारी रहेगी और हालात जल्द ठीक हो जाएंगे।