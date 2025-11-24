सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट हुई दर्ज, क्या है वजह?
क्या है खबर?
सोने-चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय से बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज (24 नवंबर) सोने की कीमतों में फिर गिरावट आई और MCX गोल्ड दिसंबर फ्यूचर्स लगभग 1 प्रतिशत टूटकर 1,22,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी के दाम भी गिरकर 1,53,209 रुपये प्रति किलो के आसपास रहे। मजबूत डॉलर इंडेक्स और वैश्विक माहौल शांत होने से बाजार पर दबाव बढ़ा और ट्रेडिंग की शुरुआत कमजोर रही।
फेड रेट
फेड रेट में कटौती की उम्मीदें कम
सोने की कीमत नीचे आने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें ऊपर ले जाने वाला कोई नया सकारात्मक संकेत नहीं मिला है। अमेरिकी फेड द्वारा रेट कट की उम्मीदें कम हो गई हैं, जिससे निवेशक सोने की ओर कम झुक रहे हैं। इसके साथ ही, अमेरिका में मजबूत रोजगार आंकड़े आए, जिससे डॉलर और मजबूत हुआ। डॉलर मजबूत होने पर सोना महंगा लगता है और उसकी खरीदारी घट जाती है, जिससे कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
वैश्विक तनाव
वैश्विक तनाव से सोने की कीमतो में गिरावट
सोने की कीमतों में कमजोरी की दूसरी बड़ी वजह वैश्विक तनाव का कम होना है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर जारी बातचीत में प्रगति की खबरों ने बाजार को थोड़ा सहज किया है। जब अंतरराष्ट्रीय हालात शांत होने लगते हैं तो निवेशक सुरक्षित विकल्प समझे जाने वाले सोने में निवेश कम करते हैं, जिससे मांग और कीमत दोनों नीचे आते हैं। मौजूदा समय में यही स्थिति सोने के बाजार में देखने को मिल रही है।
राय
क्या है विशेषज्ञों की राय?
मौजूदा परिस्थितियां बताती हैं कि सोने की कीमतें कुछ समय तक अस्थिर रह सकती हैं। डॉलर की मजबूती, रूस-यूक्रेन से जुड़ी अपडेट, अमेरिकी नीतियों को लेकर अनिश्चितता और बाजार की दिशा जैसे कई फैक्टर कीमतों को नीचे धकेल सकते हैं। कई जानकार मानते हैं कि सोना आगे और सस्ता हो सकता है, इसलिए खरीदारी करते समय थोड़ा इंतजार समझदारी हो सकती है। कुछ सलाह देते हैं कि मौजूदा हालात में चांदी पर भी नजर रखी जा सकती है।