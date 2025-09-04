GST परिषद की बैठक में 4 स्लैब को घटाकर केवल 2 कर दिया गया है

GST दरों में बदलाव से सरकार को राजस्व में कितना नुकसान होगा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:38 pm Sep 04, 202512:38 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने GST प्रणाली को और सरल बनाने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं। 56वीं GST परिषद की बैठक में 4 स्लैब को घटाकर केवल 2 कर दिया गया है। अब वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर लागू होगी। इसके अलावा, महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष कर प्रस्तावित किया गया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।