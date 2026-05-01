GST कलेक्शन में उछाल, अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ रुपये का बना नया रिकॉर्ड

भारत का वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) कलेक्शन अप्रैल, 2026 में बढ़कर 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन माना जा रहा है। मार्च, 2026 में यह आंकड़ा करीब 2 लाख करोड़ रुपये था, जिससे साफ है कि इसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर भी इसमें 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले साल अप्रैल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन को दिखाती है।

मांग इंपोर्ट से मिली बढ़त, घरेलू मांग धीमी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में इस बढ़ोतरी में इंपोर्ट से मिलने वाले टैक्स का बड़ा योगदान रहा है। इंपोर्ट से जुड़ा GST कलेक्शन करीब 25.8 प्रतिशत बढ़कर 57,580 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, घरेलू लेनदेन से मिलने वाला टैक्स सिर्फ 4.3 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे संकेत मिलता है कि देश में खपत की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है और कलेक्शन का बड़ा हिस्सा बाहरी व्यापार से आ रहा है।

असर वैश्विक हालात और तेल कीमतों का असर अप्रैल के आंकड़े मार्च महीने के आर्थिक माहौल को दर्शाते हैं, जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया था। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं और ब्रेंट क्रूड 126 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। हालांकि, इन कठिन हालात के बावजूद भारत में टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी बनी रही, जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता को दिखाता है।

Advertisement