महानगरों से निकलकर अब छोटे शहरों में जगह तलाश रहे डाटा सेंटर

इस बढ़ोतरी का बड़ा श्रेय 'हाइपरस्केलर्स' यानि बड़ी टेक कंपनियों को जाता है, जिनकी मांग पहली छमाही में 80 फीसदी से ज्यादा रही।

डाटा सेंटर की क्षमता में 59 फीसदी का उछाल आया है, जिसमें मुंबई अभी भी आगे है, लेकिन अब डेवलपर्स भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए विशाखापट्टनम और नागपुर जैसे शहरों पर भी विचार कर रहे हैं।

2030 तक भारत की कुल क्षमता 7 गीगावाट से ऊपर जा सकती है, जिसका मतलब है कि अब सिर्फ पुराने हॉटस्पॉट्स ही नहीं, बल्कि कई और जगहों पर भी इस क्षेत्र में तेजी देखने को मिलेगी।