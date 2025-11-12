ग्रो ने शेयर बाजार में बढ़त के साथ शुरुआत की है

ग्रो के शेयर BSE और NSE पर बढ़त के साथ सूचीबद्ध, जानिए कितनी मिली कीमत

क्या है खबर?

दिग्गज डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड (ग्रो) ने बुधवार (12 नवंबर) को भारतीय शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है। ग्रो के शेयर BSE पर 114 रुपये/शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य से 14 फीसदी अधिक है, जबकि NSE पर शेयर की शुरुआत 112 रुपये/शेयर पर हुई, जो 12 फीसदी अधिक है। कंपनी का 6,632 करोड़ रुपये का निर्गम 4-7 नवंबर तक 95-100 रुपये/शेयर के मूल्य बैंड पर सदस्यता के लिए खुला था।