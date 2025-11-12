ग्रो के शेयर BSE और NSE पर बढ़त के साथ सूचीबद्ध, जानिए कितनी मिली कीमत 

ग्रो के शेयर BSE और NSE पर बढ़त के साथ सूचीबद्ध, जानिए कितनी मिली कीमत
क्या है खबर?
दिग्गज डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड (ग्रो) ने बुधवार (12 नवंबर) को भारतीय शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है। ग्रो के शेयर BSE पर 114 रुपये/शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य से 14 फीसदी अधिक है, जबकि NSE पर शेयर की शुरुआत 112 रुपये/शेयर पर हुई, जो 12 फीसदी अधिक है। कंपनी का 6,632 करोड़ रुपये का निर्गम 4-7 नवंबर तक 95-100 रुपये/शेयर के मूल्य बैंड पर सदस्यता के लिए खुला था।
सब्सक्रिप्शन
IPO को अनुमान से ज्यादा मिला सब्सक्रिप्शन
आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में 1,060 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 5,572 करोड़ रुपये का बिक्री प्रस्ताव (OFS) शामिल था। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, ग्रो के IPO को कुल मिलाकर 17.6 गुना अधिक सदस्यता मिली। 4-7 नवंबर की सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान खुदरा भाग 9.43 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जबकि QIBs (एंकर को छोड़कर) 22.02 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) 14.2 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। अपनी IPO प्रक्रिया के दौरान, ग्रो ने एंकर निवेशकों से 2,984.5 रुपये करोड़ जुटाए।
ग्रे मार्केट
ग्रे मार्केट की उम्मीद को किया पारा
ET की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रो के IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मंगलवार शाम तक 3 रुपये प्रति शेयर था, जो खुलने के दिन 16 रुपये था। कम GMP ने लगभग 4-5 फीसदी के संभावित लिस्टिंग प्रीमियम का संकेत दिया था, लेकिन शेयर ने अपनी शुरुआत में 12-14 फीसदी की बढ़त हासिल की है। विश्लेषकों ने कहा कि उम्मीद से अधिक मजबूत लिस्टिंग से नियामक बाधाओं के बावजूद फिनटेक विकास के प्रति निवेशकों की आशा का संकेत मिलता है।