सरकार LIC और 5 बैंकों में बेचेगी हिस्सेदारी, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रही है। दरअसल, इन संस्थानों में सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की तय सीमा से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे सरकार के बहुलांश स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही मर्चेंट बैंकरों के साथ 3 साल की अवधि के लिए अनुबंधों पर विचार कर रही है।