PM किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं

PM किसान योजना की किस्त खाते में जमा हुई या नहीं? ऐसे लगाएं पता

क्या है खबर?

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM किसान) के तहत 20वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त जमा कराई जा रही है। योजना के तहत 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। नई किस्त जारी होने के बाद लाभार्थियों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि क्या उनका पैसा खाते में पहुंचा या नहीं। आइये जानते हैं इसका पता कैसे लगाएं।