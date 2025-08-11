PM किसान योजना की किस्त खाते में जमा हुई या नहीं? ऐसे लगाएं पता
क्या है खबर?
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM किसान) के तहत 20वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त जमा कराई जा रही है। योजना के तहत 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। नई किस्त जारी होने के बाद लाभार्थियों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि क्या उनका पैसा खाते में पहुंचा या नहीं। आइये जानते हैं इसका पता कैसे लगाएं।
सुविधा
स्टेटस देखने के लिए क्या होगी जरूरत?
PM किसान योजना की किस्त का स्टेटस पता लगाने के लिए सरकार ने एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। इससे कोई भी किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से योजना की किस्त के भुगतान का स्टेटस चेक कर सकता है। इसके लिए केवल आधार नंबर या मोबाइल नंबर जैसी कुछ सामान्य जानकारियों की जरूरत होती है। इसके लिए आपको मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे डिवाइस के अलावा इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी।
तरीका
इस तरह चेक करें किस्त
इसके लिए PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट- https://pmkisan.gov.in के होमपेज पर जाएं और 'नो योअर स्टेटस' या 'बेनिफिशियरी स्टेटस' के विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर दर्ज कर 'गेट डाटा' बटन पर टैप करें। आपकी स्क्रीन पर कब-कब पैसा ट्रांसफर हुआ, किस बैंक में ट्रांसफर हुआ और नई किस्त आई है या नहीं जैसी जानकारी दिखेगी। अगर, 'पेमेंट सक्सेस' लिखा हो तो पैसा आपके खाते में जमा हो चुका है।