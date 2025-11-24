अमेजन ने अभी तक डार्क-पैटर्न रोकथाम की घोषणा नहीं की है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

सरकार कर सकती है अमेजन के खिलाफ कार्रवाई, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

अमेजन ने अभी तक भारत के डार्क-पैटर्न रोकथाम दिशा-निर्देशों की अनुपालन पर स्व-घोषणा प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में सरकार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर विचार कर सकती है। देश में काम करने वाली 26 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। डार्क पैटर्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और ऐप पर भ्रामक विज्ञापन जारी कर ग्राहकों को किसी अवांछित खरीदारी या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मजबूर करना या व्यक्तिगत डाटा शेयर करना जैसी गतिविधियाें को कहा जाता है।