GST ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी, रखे जा सकते हैं केवल 2 मुख्य कर स्लैब
क्या है खबर?
केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव के तहत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के 2 मुख्य कर स्लैब रखने की सिफारिश की गई है, जबकि तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत GST लगाया जाएगा। यह प्रस्ताव GST परिषद को भेजा गया है, जो सितंबर में दो दिवसीय बैठक कर इस पर अंतिम निर्णय लेगी।
तैयारी
किन वस्तुओं पर घटेगा कर
सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव में कृषि उत्पादों, स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं, हस्तशिल्प और बीमा सेवाओं पर कर में कटौती शामिल होगी। सरकार का मानना है कि इससे इन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी और उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। कर दर घटने से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होंगी, जिससे लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और बाजार में लेन-देन की गति तेज हो सकती है।
उद्देश्य
प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य
रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कर स्लैब को सरल बनाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसमें 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब की जगह सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर स्लैब रखने का सुझाव दिया गया है। तंबाकू जैसे हानिकारक वस्तुओं के लिए अलग दर लागू होगी। इस कदम से कर दरों में एकरूपता आएगी और व्यवसायियों के लिए कर प्रणाली समझना और पालन करना आसान होगा।
योजना
वर्तमान GST संरचना और आगे की योजना
वर्तमान में GST में 5 मुख्य स्लैब हैं, जिसमें 0, 5 , 12, 18 और 28 प्रतिशत शामिल हैं। 12 और 18 प्रतिशत को मानक दर माना जाता है, जो अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं। नए प्रस्ताव में 12 प्रतिशत स्लैब वाली 99 प्रतिशत वस्तुओं को 5 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाली अधिकतर वस्तुओं को 18 प्रतिशत स्लैब में शामिल करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिवाली तक लागू करने का ऐलान किया है।