त्योहारी सीजन में मुनाफा बढ़ाने के लिए स्विगी ने प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाकर 14 रुपये किया
क्या है खबर?
फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने त्योहारी सीजन में हर ऑर्डर पर लगने वाला प्लेटफॉर्म शुल्क 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया है। अप्रैल, 2023 में शुल्क की शुरुआत के बाद से कंपनी इसे धीरे-धीरे बढ़ा रही है। स्विगी का कहना है कि अतिरिक्त लागतों के बावजूद ऑर्डर की संख्या पर असर नहीं पड़ा है। शुल्क में मामूली बढ़ोतरी से भी कंपनी को रोजाना और सालाना करोड़ों रुपये की अतिरिक्त कमाई हो सकती है।
आमदनी
हर दिन करोड़ों रुपये की अतिरिक्त आमदनी
स्विगी प्रतिदिन 20 लाख से अधिक ऑर्डर डिलीवर करती है, जिससे मौजूदा शुल्क दर पर कंपनी को रोजाना करीब 2.8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। यह तिमाही में 8.4 करोड़ रुपये और साल में लगभग 33.6 करोड़ रुपये के बराबर है। हालांकि, कंपनी त्योहारों के अलावा अन्य दिनों में शुल्क फिर से घटाकर 12 रुपये कर सकती है। स्विगी और जोमैटो पहले भी ज्यादा मांग वाले दिनों में शुल्क बढ़ाने का परीक्षण कर चुके हैं।
फैसला
बढ़ते घाटे के बीच लिया गया फैसला
स्विगी ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब उसका घाटा बढ़ रहा है, खासकर क्विक कॉमर्स सेवा इंस्टामार्ट में भारी निवेश के कारण। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा 96 प्रतिशत बढ़कर 1,197 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, इसी दौरान इसका परिचालन राजस्व 54 प्रतिशत बढ़कर 4,961 करोड़ रुपये हो गया। दूसरी ओर, जोमैटो का तिमाही लाभ 90 प्रतिशत गिरा, लेकिन उसका राजस्व 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।