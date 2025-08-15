स्विगी ने प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाकर 14 रुपये किया

त्योहारी सीजन में मुनाफा बढ़ाने के लिए स्विगी ने प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाकर 14 रुपये किया

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:52 pm Aug 15, 202505:52 pm

क्या है खबर?

फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने त्योहारी सीजन में हर ऑर्डर पर लगने वाला प्लेटफॉर्म शुल्क 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया है। अप्रैल, 2023 में शुल्क की शुरुआत के बाद से कंपनी इसे धीरे-धीरे बढ़ा रही है। स्विगी का कहना है कि अतिरिक्त लागतों के बावजूद ऑर्डर की संख्या पर असर नहीं पड़ा है। शुल्क में मामूली बढ़ोतरी से भी कंपनी को रोजाना और सालाना करोड़ों रुपये की अतिरिक्त कमाई हो सकती है।