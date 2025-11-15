गूगल डाटा हब के लिए 5 साल बाद निवेश बढ़ा सकती है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल भारत में डाटा हब की योजना में और बढ़ाएगी निवेश- चंद्रबाबू नायडू

क्या है खबर?

गूगल 5 साल बाद भारत में अपने निवेश को 15 अरब डॉलर (करीब 1,320 अरब रुपये) से अधिक बढ़ा सकती है। एक साक्षात्कार के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमेरिकी कंपनी की राज्य में डाटा सेंटर बनाने की योजना शुरुआती दौर में है। यह पूछे जाने पर कि क्या गूगल 5 साल के बाद निवेश को दोगुना करने पर विचार करेगा? तो उन्होंने कहा, "यह उनकी मजबूरियों के तहत हमेशा एक अवसर होता है।"