गूगल भारत में डाटा हब की योजना में और बढ़ाएगी निवेश- चंद्रबाबू नायडू 

गूगल भारत में डाटा हब की योजना में और बढ़ाएगी निवेश- चंद्रबाबू नायडू
क्या है खबर?
गूगल 5 साल बाद भारत में अपने निवेश को 15 अरब डॉलर (करीब 1,320 अरब रुपये) से अधिक बढ़ा सकती है। एक साक्षात्कार के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमेरिकी कंपनी की राज्य में डाटा सेंटर बनाने की योजना शुरुआती दौर में है। यह पूछे जाने पर कि क्या गूगल 5 साल के बाद निवेश को दोगुना करने पर विचार करेगा? तो उन्होंने कहा, "यह उनकी मजबूरियों के तहत हमेशा एक अवसर होता है।"
वैश्विक केंद्र
प्रदेश को डाटा सेंटर्स का केंद्र बनाने का दावा
मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित कई कंपनियों के साथ 5.5 गीगावाट क्षमता के डाटा सेंटर बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की योजना भी बनाई जाएगी। नायडू ने कहा, "बिजली की खपत की तुलना में यह डाटा प्रवाह किफायती है। यही बदलाव का कारण है। अब हर कोई आंध्र प्रदेश आ रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "यह डाटा सेंटर्स का एक वैश्विक केंद्र बनने जा रहा है।"
योजना
पिछले महीने की गई थी डाटा सेंटर की घोषणा
गूगल ने पिछले महीने विशाखापट्टनम में नए ऊर्जा स्रोतों और फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क से जुड़े डाटा सेंटर की घोषणा की थी। उसने कहा है कि यह परियोजना भारत में उसका अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और यह स्थानीय स्तर पर AI उद्योग को गति देने की क्षेत्रीय सरकार की योजना का आधार बनेगा। उद्योगपति गौतम अडाणी ने कहा कि उनकी कंपनी अडाणीकॉनेक्स इस परियोजना में गूगल के साथ-साथ वायरलेस सेवा प्रदाता भारती एयरटेल के साथ साझेदारी करेगी।