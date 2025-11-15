बफेट की बर्कशायर हैथवे ने अल्फाबेट में किया बड़ा निवेश, ऐपल में घटाई हिस्सेदारी
क्या है खबर?
वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट में 4.3 अरब डॉलर (करीब 378 अरब रुपये) बड़ा निवेश किया है। इससे यह उसकी 10वीं सबसे बड़ी इक्विटी हिस्सेदारी बन गई है। दूसरी उसने ऐपल में अपनी हिस्सेदारी 28 करोड़ से घटाकर 23.82 करोड़ शेयर कर दी। उसने अपने पास मौजूद 90.5 करोड़ शेयरों में से लगभग तीन-चौथाई बेच दिए हैं। ऐपल 60.7 अरब डॉलर (करीब 5,341 अरब रुपये) के साथ बर्कशायर की सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग है।
निर्णय
चौंकाने वाला है निर्णय
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई एक फाइलिंग में बर्कशायर ने बताया कि 30 सितंबर तक उसके पास अल्फाबेट के 1.785 करोड़ शेयर थे। बफेट की सामान्य मूल्य-निवेश शैली और प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रति अरुचि को देखते हुए आश्चर्यजनक है। उन्होंने इसे हमेशा एक तकनीकी स्टॉक से ज्यादा एक उपभोक्ता उत्पाद कंपनी के रूप में देखा है। अल्फाबेट में निवेश करने का फैसला संभवतः बर्कशायर हैथवे के निवेश प्रबंधकों टॉड कॉम्ब्स या टेड वेस्चलर ने लिया होगा।
हिस्सेदारी
अन्य कंपनियों में भी घटाई हिस्सेदारी
अल्फाबेट निवेश के साथ बर्कशायर हैथवे ने तिमाही के अंत में ऐपल में अपनी हिस्सेदारी 15 फीसदी घटा दी है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, वेरिसाइन और डेविटा में भी अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। तकनीक-संचालित बाजार में मूल्यांकन बढ़ने के कारण कंपनी लगातार 13 तिमाहियों से शेयरों की शुद्ध विक्रेता रही है। ये बदलाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब 95 वर्षीय बफेट इस साल के अंत में CEO के पद से हटने वाले हैं।