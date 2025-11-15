बफेट की बर्कशायर हैथवे ने अल्फाबेट में किया बड़ा निवेश, ऐपल में घटाई हिस्सेदारी 

वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने अल्फाबेट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है

क्या है खबर?

वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट में 4.3 अरब डॉलर (करीब 378 अरब रुपये) बड़ा निवेश किया है। इससे यह उसकी 10वीं सबसे बड़ी इक्विटी हिस्सेदारी बन गई है। दूसरी उसने ऐपल में अपनी हिस्सेदारी 28 करोड़ से घटाकर 23.82 करोड़ शेयर कर दी। उसने अपने पास मौजूद 90.5 करोड़ शेयरों में से लगभग तीन-चौथाई बेच दिए हैं। ऐपल 60.7 अरब डॉलर (करीब 5,341 अरब रुपये) के साथ बर्कशायर की सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग है।