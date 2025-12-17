भारत से आईफोन निर्यात में रिकॉर्ड बढ़त, नवंबर में 180 अरब रुपये रहा आंकड़ा 

ऐपल तेजी से भारत में बने आईफोन दूसरे देशों में निर्यात कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर महीने में भारत से करीब 2 अरब डॉलर (लगभग 180 अरब रुपये) के आईफोन निर्यात किए गए। यह किसी 1 महीने में ऐपल का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात माना जा रहा है। उस महीने भारत से कुल 2.7 अरब डॉलर का स्मार्टफोन शिपमेंट हुआ, जिसमें अकेले ऐपल की हिस्सेदारी करीब 75 प्रतिशत रही, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है।

स्तर एक वित्त वर्ष में सबसे ऊंचा स्तर बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष में किसी एक महीने में यह ऐपल का सबसे ज्यादा निर्यात है। वित्त वर्ष 26 के पहले 8 महीनों में भारत से कुल आईफोन निर्यात बढ़कर 14 अरब डॉलर (लगभग 1,400 अरब रुपये) तक पहुंच गया है। इससे साफ है कि भारत ऐपल के ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क में तेजी से अहम भूमिका निभा रहा है। कंपनी भारत को लंबी अवधि के मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात हब के रूप में देख रही है।

केंद्र तमिलनाडु और कर्नाटक बना केंद्र वित्त वर्ष 25 तक ऐपल का ज्यादातर आईफोन एक्सपोर्ट तमिलनाडु और कर्नाटक स्थित फैक्ट्रियों से हुआ है। हाल के समय में इन दोनों राज्यों में 2 नए प्लांट भी जोड़े गए हैं। फिलहाल टाटा समूह 3 फैक्ट्रियों का संचालन कर रहा है, जबकि बाकी यूनिट्स फॉक्सकॉन के पास हैं। इन फैक्ट्रियों के बढ़ने से न सिर्फ प्रोडक्शन क्षमता बढ़ी है, बल्कि निर्यात की रफ्तार को भी मजबूत समर्थन मिला है।

