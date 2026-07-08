AI भारतीय MSMEs के लिए करेगा करीब 46,000 अरब रुपये का फायदा बिज़नेस Jul 08, 2026

गूगल और इंडिया SME फोरम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) के लिए 490 अरब डॉलर (करीब 46,000 अरब रुपये) से भी ज्यादा का आर्थिक फायदा पहुंचा सकता है।

इस अध्ययन में 3,200 से ज्यादा MSMEs का जायजा लिया गया। इसमें सामने आया कि डिजिटल टूल्स पहले से ही बड़ा बदलाव ला रहे हैं, जहां 60 फीसदी कारोबारों ने 2 अंकों में रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है।

AI से इन कारोबारों के मुनाफे में 30 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।