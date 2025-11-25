गूगल और एक्सेल भारतीय AI स्टार्टअप्स को देंगी बढ़ावा, निवेश को लेकर हुई साझेदारी 

गूगल और एक्सेल भारतीय AI स्टार्टअप्स को देंगी बढ़ावा, निवेश को लेकर हुई साझेदारी
क्या है खबर?
गूगल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप्स को खोजने और उनमें निवेश करने के लिए एक्सेल के साथ साझेदारी की है। इसके तहत गूगल के AI फ्यूचर्स फंड और एक्सेल के एटम्स प्रोग्राम के माध्यम से प्रत्येक स्टार्टअप में संयुक्त रूप से 20 लाख डॉलर (करीब 17.6 करोड़ रुपये) तक का निवेश करेंगी। यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब कई अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में निवेश करने की तैयारी कर रही हैं।
उद्देश्य
साझेदारी के पीछे बताया यह उद्देश्य
एक्सेल के पार्टनर प्रयांक स्वरूप ने टेकक्रंच को बताया, "हमारी सोच करोड़ों भारतीयों के लिए AI उत्पाद बनाने के साथ-साथ वैश्विक बाजारों के लिए भारत में निर्मित AI उत्पादों का समर्थन करने की है।" उन्होंने कहा कि निवेश रचनात्मकता, मनोरंजन, कोडिंग सहित लगभग हर क्षेत्र में किया जाएगा। स्वरूप ने यह भी बताया कि कंपनियां उन क्षेत्रों की पहचान करने की भी कोशिश करेंगी, जहां अगले 12-24 महीनों में बड़े भाषा मॉडल आगे बढ़ने की संभावना है।
बदलाव
बदल रहा AI का परिदृश्य
भारत AI के लिए एक आकर्षक बाजार है, जहां चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट और स्मार्टफोन बेस है और इसकी इंजीनियरिंग प्रतिभा भी काफी समृद्ध है। फिर भी यहां अभी तक अग्रणी AI मॉडल विकास का अभाव है और इस तकनीकी क्षेत्र में ज्यादा कंपनियां नहीं हैं, जहां विकास अभी भी अमेरिका और चीन तक ही सीमित है। OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी प्रमुख कंपनियों के यहां कार्यालय खोलने की घोषणा से इसमें बदलाव आएगा।