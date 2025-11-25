ऐपल ने एक बार फिर की छंटनी, इन कर्मचारियों की गई नौकरी 

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने सेल्स विभाग में दर्जनों नौकरियां खत्म कर दी हैं। यह छंटनी बिजनेस, स्कूल और सरकारी एजेंसियों को प्रोडक्ट बेचने वाली टीमों में हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई कर्मचारियों को पिछले कुछ हफ्तों में ही अचानक नोटिस दिया गया है, जिससे वे सभी काफी हैरान हो गए हैं।

असर किन कर्मचारियों पर पड़ा असर? कटौती का सबसे ज्यादा असर उन कर्मचारियों पर पड़ा है जो बड़े संस्थानों के लिए अकाउंट मैनेज करते थे। कंपनी ने उन टीमों को भी प्रभावित किया है जो बड़े ग्राहकों को प्रोडक्ट दिखाने और मीटिंग संभालने का काम करती थीं। ऐपल ने कहा कि वह सेल्स टीम का ढांचा बदल रही है, ताकि ग्राहकों से बेहतर तरीके से जुड़ा जा सके। प्रभावित कर्मचारियों को बताया गया कि वे कंपनी में नए रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

वजह छंटनी के पीछे की वजह रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी की एक बड़ी वजह यह है कि ऐपल अब ज्यादा काम थर्ड पार्टी रीसेलर्स के जरिए कराने की रणनीति अपना रहा है। इससे कंपनी अपनी सैलरी जैसी लागत को कम कर सकती है। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि कई संस्थान सीधे ऐपल से खरीदने के बजाय इनडायरेक्ट सेलर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा, हाल ही में कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी करीब 20 रोल खत्म किए थे।