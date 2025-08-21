GST की 12 और 28 प्रतिशत की दर खत्म होगी, मंत्री समूह ने मंजूरी दी

क्या है खबर?

वस्तु और सेवा कर (GST) की दरों को और अधिक वाजिब बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (GoM) ने गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। समूह की बैठक में राज्यों ने केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई, जिसमें GST स्लैब की संख्या घटाकर 2 यानी 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी गई है। इससे GST की मौजूदा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का स्लैब समाप्त हो जाएगा। यह निर्णय GST परिषद को भेजा जाएगा।