GST की 12 और 28 प्रतिशत की दर खत्म होगी, मंत्री समूह ने मंजूरी दी
क्या है खबर?
वस्तु और सेवा कर (GST) की दरों को और अधिक वाजिब बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (GoM) ने गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। समूह की बैठक में राज्यों ने केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई, जिसमें GST स्लैब की संख्या घटाकर 2 यानी 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी गई है। इससे GST की मौजूदा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का स्लैब समाप्त हो जाएगा। यह निर्णय GST परिषद को भेजा जाएगा।
बैठक
लक्जरी और छोटी अहितकर वस्तुओं पर लागू रहेगा 40 प्रतिशत GST
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय GoM ने 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की मौजूदा 4 दरों वाली संरचना को हटाकर केवल 5 और 18 प्रतिशत करने की योजना को स्वीकार लिया है। इसमें 5 प्रतिशत अच्छी वस्तुओं और सेवाओं के लिए और 18 प्रतिशत मानक वस्तुओं के लिए तय की गई है। कुछ छोटी और अहितकर वस्तुओं समेत लक्जरी कारों पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।
असहमत
कुछ राज्य चाहते हैं मुआवजा
GoM में शामिल सभी सदस्यों ने इसे सराहा, लेकिन राजस्व हानि को देखते हुए मुआवजा मांगा है। पश्चिम बंगाल की सदस्य चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बदलावों के बाद उनके राजस्व में गिरावट आई, तो केंद्र उन्हें मुआवजा दे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसे आम आदमी के लिए फायदेमंद बताया। मंत्रिसमूह में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल भी शामिल हैं।
ट्विटर पोस्ट
सुनिए, मंत्रिसमूह के अध्यक्ष क्या बोले
#WATCH | On Group of Ministers meeting with Union FM Nirmala Sitharaman, Bihar Deputy CM Samrat Choudhary says, "...We have supported the two proposals by the Govt of India, of scrapping GST slabs of 12% and 28%."— ANI (@ANI) August 21, 2025
"Everyone made suggestions over the proposals made by the Centre.… pic.twitter.com/kmJajhFO94