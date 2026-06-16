गोल्डमैन-मॉर्गन ने अमेरिका-ईरान समझौते के बाद तेल को लेकर घटाए दाम के अनुमान बिज़नेस Jun 16, 2026

गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टेनली ने इस साल की आखिरी तिमाही के लिए कच्चे तेल के दाम का अनुमान कम कर दिया है। इसका सीधा कारण अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नया शांति समझौता है, जिसके तहत होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुलने जा रहा है। इस समझौते से फारस की खाड़ी से तेल का निर्यात और तेज हो सकेगा।

गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर (करीब 7,600 रुपये) प्रति बैरल पर बना रहेगा, जबकि पहले 90 डॉलर (करीब 8,500 रुपये) का अनुमान लगाया गया था।

दूसरी तरफ, मॉर्गन स्टेनली ने तीसरी तिमाही के लिए अपना अनुमान 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) से घटाकर 90 डॉलर कर दिया है। साथ ही, साल की आखिरी 3 महीनों के लिए भी उन्होंने 80 डॉलर का ही अनुमान जताया है।