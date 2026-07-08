सोने की कीमत में फिर दर्ज हुई गिरावट, जानिए क्या है इसकी वजह बिज़नेस Jul 08, 2026

सोना इस सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब इसकी कीमत 4,100.32 डॉलर प्रति औंस (1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) हो गई है।

दूसरी तरफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने का भाव पिछले बंद भाव 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 0.13 फीसदी गिरकर खुला। सितंबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी की कीमत पिछले बंद भाव 2.3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले 0.36 फीसदी गिर गया।

अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इसकी मुख्य वजहें हैं। इस कारण निवेशकों को सोने में अब कम आकर्षण दिख रहा है।