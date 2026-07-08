सोने की कीमत में फिर दर्ज हुई गिरावट, जानिए क्या है इसकी वजह
सोना इस सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब इसकी कीमत 4,100.32 डॉलर प्रति औंस (1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) हो गई है।
दूसरी तरफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने का भाव पिछले बंद भाव 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 0.13 फीसदी गिरकर खुला। सितंबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी की कीमत पिछले बंद भाव 2.3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले 0.36 फीसदी गिर गया।
अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इसकी मुख्य वजहें हैं। इस कारण निवेशकों को सोने में अब कम आकर्षण दिख रहा है।
मजबूत डॉलर और यील्ड्स से सोने की मांग कमजोर
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स और डॉलर का मूल्य बढ़ा दिया है। इसकी वजह से ही अंतरराष्ट्रीय खरीदार फिलहाल सोने में निवेश करने से हिचक रहे हैं।
हालांकि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे क्षेत्रों में जारी तनाव के चलते अभी भी कुछ लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना खरीद रहे हैं।
इस सप्ताह सभी की नजरें अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम अपडेट्स पर टिकी हैं। इनमें फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे और महंगाई के आंकड़े शामिल हैं।